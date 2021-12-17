ПриватБанк лякає українців коронавірусом та відкриває їм кредитні ліміти

Клієнти Привату масово скаржаться, що банк відкриває їм кредитні ліміти без запиту. При цьому українці відмовлялися від ліміту під час оформлення картки. Але банк називає це подарунком та лякає українців коронавірусом. Мовляв, гроші знадобляться, адже невідомо, якою буде ситуація в найближчому майбутньому.





Один із клієнтів банку поскаржився на тематичному сайті Мінфін на те, що дізнався про відкриття кредитного ліміту випадково. Банк навіть не повідомив клієнта про відкриття кредитного ліміту. При цьому чоловік стверджує, що відмовився від кредиту під час відкриття картки.

Клієнт звернувся до банку, щоб відмовитися від кредиту. Але банк ніяк не відреагував, а навпаки, збільшив суму. Чоловік лютує, адже він відмовився від кредиту ще у відділенні банку при оформленні картки. Але банк сам вирішив підвищити кредитний ліміт, а потім ще й збільшив замість того, щоб закрити.

Подібну історію розповів інший клієнт ПриватБанку. За його словами, і йому та його дружині відкрили кредитний ліміт, не повідомивши про це.

Що кажуть у ПриватБанку

Банк називає відкриття кредитних лімітів подарунком. Під скаргами своїх клієнтів представники ПриватБанку написали, що зробили подарунок надійним клієнтам. При цьому одному з чоловіків служба підтримки відповіла, що його повідомляли про підвищення кредитного ліміту.

Також установа пояснює підвищення кредитного ліміту турботою. Для цього співробітники банку почали розповідати про складнощі з коронавірусом та лякати різними життєвими обставинами, за яких може знадобитися кредит.

У відповідях служби підтримки ПриватБанку йдеться про те, що вони видають кредит надійним клієнтам на знак подяки за користування послугами. Можна відмовитись від ліміту, але трапляються різні ситуації, коли можуть терміново знадобитися гроші. Також у банку зазначили, що якщо кредитні кошти не витрачати, то для клієнта не буде жодних наслідків.