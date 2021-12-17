ПриватБанк пугает украинцев коронавирусом и открывает им кредитные лимиты

Клиенты Привата массово жалуются на то, что банк открывает им кредитные лимиты без запроса. При этом украинцы отказывались от лимита при оформлении карты. Но банк называет это подарком и пугает украинцев коронавирусом. Мол деньги пригодятся, ведь неизвестно, какой будет ситуация в ближайшем будущем.





Один из клиентов банка пожаловался на тематическом сайте Минфин на то, что узнал об открытии кредитного лимита случайно. Банк даже не сообщил клиента об открытии кредитного лимита. При этом мужчина утверждает, что отказался от кредита при открытии карты.

Клиент обратился в банк, чтобы отказаться от кредита. Но банк никак не отреагировал, а наоборот, увеличил сумму. Мужчина в ярости, ведь он отказался от кредита еще в отделении банка при оформлении карты. Но банк сам решил повысить кредитный лимит, а потом еще и увеличил, вместо того, чтобы закрыть кредит.

Похожую историю рассказал и другой клиент ПриватБанка. По его словам, и ему и его супруге открыли кредитный лимит, не сообщив об этом.

Что говорят в ПриватБанке

Банк называет открытие кредитных лимитов подарком. Под жалобами своих клиентов представители ПриватБанка написали, что сделали подарок для надежных клиентов. При этом одному из мужчин служба поддержки ответила, что их оповещали о повышении кредитного лимита.

Также учреждение объясняет повышение кредитного лимита заботой. Для этого сотрудники банка начали рассказывать о сложностях с коронавирусом и пугать разными жизненными обстоятельствами, при которых может понадобиться кредит.

В ответах службы поддержки ПриватБанка говорится, что они выдают кредит надежным клиентам в знак благодарности за пользование услугами. Можно отказаться от лимита, но случаются разные обстоятельства, когда могут срочно понадобиться деньги. Также в банке отметили, что если кредитные средства не трогать, то для клиента не будет никаких последствий.