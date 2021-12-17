Клієнти ПриватБанку не можуть оформити картку для виплати тисячі за вакцинацію: у чому проблема

ПриватБанк пообіцяв своїм клієнтам, що у них буде можливість оформлення віртуальної картки «еПідтримка» для виплати 1000 гривень за вакцинацію. Але завдання виявилося нездійсненним. Клієнти скаржаться на обмеження функціоналу у додатку Приват24.





На популярному тематичному сайті Мінфін клієнт “Привата” скаржиться на труднощі з оформленням віртуальної картки для зарахування тисячі за вакцинацію. За його словами, ті, хто не має можливості встановити останню версію програми на смартфон, не зможе відкрити карту. Доведеться обирати інший банк.

ПриватБанк сильно обмежує функціонал онлайн-банкінгу для тих, хто не має додатка. Або, навпаки, якісь сервіси доступні тільки з повної версії сайту, але їх немає в мобільному додатку. Наприклад, для відкриття віртуальної картки для виплати тисячі за вакцинацію не обійтись без смартфона. Якщо встановити програму Приват24 неможливо, доведеться відвідати відділення банку або краще відразу вибрати інший банк, щоб відкрити картку з комп’ютерної версії сайту.

Служба підтримки ПриватБанку не залишила поза увагою звернення клієнта. Фахівці відповіли, що все працює справно. Достатньо оновити програму на смартфоні до останньої версії. Тоді відкриється можливість відкрити картку для отримання вакцинальної тисячі. Після оновлення достатньо перейти в «Гаманець», потім у розділ «Карти», вибрати пункт «Додати» і тапнути на потрібну карту, у цьому випадку «еПідтримка».

Водночас, у додатку «Дія» зараз можна подати заявку на виплату грошей. Після попереднього оформлення віртуальної картки в мобільному банку необхідно авторизуватися в «Дія». Потім перейти до розділу «еПідтримка», тапнути на «Отримати допомогу»-«Відкрити новий рахунок» -обрати Приватбанк із шести доступних банків.

Нагадаємо, 1000 гривень можуть отримати всі громадяни України віком від 18 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Перевести в готівку гроші на вдасться, влада встановила перелік категорій, в яких можна витратити 1000. Серед них купівля квитків, кіно, театр, виставки, книги, а також ліки для людей віком від 60 років.