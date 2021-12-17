Протерміновані продукти зі знижкою: як українців обманюють в супермаркетах

У супермаркетах України розпочалися масштабні передсвяткові акції. Продавці охоче використовують цей період, щоб позбутися прострочки і товару, що залежався. Такі товари зазвичай продають зі значною знижкою, щоби привернути увагу покупців.





В результаті люди добровільного купують низькоякісні товари, які часто становлять небезпеку для здоров’я.

Протерміновану продукцію часто продають за акцією в періоди різкого попиту. Поспіхом покупці навіть не дивляться на терміни придатності та купують «неліквід».

Голова правління асоціації «Споживча довіра» Олена Куликова рекомендує уважно вивчати терміни придатності та оглядати продукцію на наявність дефектів. Часто їх навмисне приховують. Особливо актуально для зниженої в ціні продукції та делікатесів по акції.

За словами Олени, під час нещодавнього рейду магазинами, експерти виявили червону рибу з нормальним терміном придатності, але на акції. Спочатку товар не викликав підозри, але при докладному вивченні виявилося, що на упаковці були пошкодження. У результаті на самій рибі, у місцях контакту з фольгою, була цвіль. Вживати таку продукцію категорично не можна, вона є небезпечною для здоров’я. Зрештою гроші за товар зі знижкою викинуті на вітер.

Експерт стверджує, що в період, коли люди активно купують товари до свят, супермаркети і «позбавляються» неліквідної продукції, яку потрібно просто прибрати з полиць.

Виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов уточнює, що прострочення можуть продавати прямо або змішувати із свіжою продукцією. Зазначимо, що нещодавно у мережі «Ашан» експерти знайшли ягоди з пліснявою, прострочені цукерки та рибу невідомого походження. Також із прилавків вилучили червону ікру, термін придатності якої закінчився ще 4 місяці тому.

Це не рідкісні ситуації. У супермаркеті «Мегамаркет» біля станції метро «Олімпійська» знайшли прострочені торти та олію. У столичному ресторані знайшли волосся в продукції, зіпсоване м’ясо і прострочене масло, а на додачу бруд, неправильні умови зберігання продуктів і порушення пожежної безпеки. До того ж значна частина продукції виявилася простроченою.