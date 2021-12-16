Выплаты впервые так сильно вырастут: в Кабмине анонсируют хороший год для пенсионеров

Пенсии в Украине уже давно “вне конкуренции”. Наверное, нигде в мире, или как минимум в Европе, нет таких низких выплат. К сожалению, украинские пенсионеры одни из самых бедных, но Правительство уверенно идет к тому, чтобы это изменить. Следовательно, в этом году уже было ряд повышений, и впервые начиная с 2014 года средняя пенсия превысила размер прожиточного минимума.





Это считается хорошим показателем. Дальше больше, уверяют в Министерстве социальной политики. На 2022 год планы более чем амбициозные. Средняя пенсия должна превысить отметку 4500 грн. Также, не меньше этой суммы должны получать все пенсионеры старше 70 лет.

Повышение будет происходить в несколько этапов

Министр социальной политики Марина Лазебна подчеркнула, что повышение будет происходить в несколько этапов, и каждый раз добавки будут начисляться другим категориям граждан. Все для того, чтобы перерасчет коснулся всех.

Первыми на очереди будут льготные категории граждан, АТОвцы и родственники погибших в зоне АТО. Далее, повышение будут относиться к владельцам максимальных и минимальных пенсий. Последняя кстати в следующем году превысит отметку в 2000 грн., а максимальная станет более 20 000 грн.

На следующий год под индексацию попадут даже профессии, которые раньше не подпадали под подобные перерасчеты. Это журналисты, военные, ученые и т.д. Также возрастная категория 70-75 лет в октябре получит по 300 грн, в виде ежемесячной надбавки.

Напомним, что в октябре 2021 года подобная надбавка, но в размере 400 гривен уже получила возрастная категория 75-80 лет. А еще раньше, весной, по 500 гривен досчитали тем кому 85+. Эти деньги люди получают каждый месяц на постоянной основе.