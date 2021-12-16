Нова послуга мало не знищила «Дію»: у Мінцифрі розповіли про причини збоїв у додатку

13 грудня в Україні запустили нову онлайн послугу. Це масштабний проект «еПідтримка», в рамках якого вакциновані громадяни зможуть отримати 1000 гривень. Але вже в перший тестовий день програма працювала з помилками. Про причини збоїв розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





Щойно стало доступним подання заявок на виплату 1000 гривень за вакцинацію, у додатку «Дія» почалися масштабні збої. Одні українці повідомляли про некоректне відображення паспорта, ІПН та сертифікат про вакцинацію, інші зовсім не могли залогінитися.

Михайло Федоров повідомив, що під час бета-тестування така поведінка додатка є нормальною. Він вибачився і сказав, що цей тиждень буде дуже непростим. За його словами, на момент написання посту в офіційній групі Мінцифри в Telegram “Дія” працювала нормально.

Міністр повідомив, що сертифікати генеруються, а послуги надаються без перебоїв. Відразу після створення сертифікатів, почнеться подача заявок на виплати. За його словами, у «Дія» готові до великого навантаження.

Також Федоров нагадав, що у центрах масової вакцинації та аеропортах працюють команди підтримки «Дія», які допоможуть користувачам у разі некоректної роботи програми. Усього працює близько 1000 команд по всій країні.

Нагадаємо, що проект «еПідтримка» стартує 19 грудня 2021 року. За словами чиновників, близько 8 мільйонів українців скористаються послугою за трохи більше ніж тиждень. Тисячу гривень можна буде витратити на залізничні та авіаквитки в межах України, кіно, театри, виставкові центри та у книгарнях. А кілька днів тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що люди, старші 60 років, зможуть витратити тисячу за вакцинацію в аптеках.

1000 за вакцинацію отримають усі українці віком від 18 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Скористатися виплатою зможуть лише користувачі «Дія», Для тих, хто не має смартфона, поки розробляється альтернативний спосіб отримання виплат.