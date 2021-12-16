Колекціонери купують радянські іграшки за шалені гроші: стало відомо, які екземпляри найцінніші

Напевно в кожного вдома, якщо не зараз то колись точно, був радянський сервіз, меблі часів СРСР, а ще багато іграшок. Звісно мова не про сучасне юне покоління і навіть не те, яке народилося в 90-х роках. Старі іграшки багато хто викинув на смітник. Дехто зберігає їх на горищі чи у старій скрині, десь в селі у будинку бабусі.





Так от, якщо у вас десь завалялась якась радянська іграшка мерщій діставайте її та приводьте до ладу. Можливо у вас її куплять за чималі гроші. Приміром, наразі на одному з онлайн маркетплейсів з’явився цікавий лот. Стара лялька за яку власник хоче 500 доларів.

Мова про ляльку “Світлану” російського виробництва

Продають колись добре відому ляльку “Світлану”, яку в Радянському Союзу виготовляла фабрика “Кругозір”. Особливістю цієї ляльки є її ріст — 60 см. А ще прошите волосся. Наразі, власник ляльки, яка вже виставлена на продаж знаходиться в Дніпрі. Чоловік хоче за раритетну іграшку 15 000 грн.

Раніше подібний лот був проданий за 16 000 грн, тож цілком ймовірно, що й цю Світлану швиденько забере собі якийсь поціновувач подібного мистецтва. До слова, лялька справді рідкісна. Їх виготовили не так багато, адже на той час це була досить дорога іграшка, тому попит на неї був обмежений. Та й збереглись ляльки до сьогоднішнього дня не дуже. Іграшки зазвичай складно зберегти у гарному вигляді, адже рідко які діти вміють і хочуть акуратно ними гратися.

Вигідно продати можна й інші іграшки

Дуже гарно цінуються колекціонерами різноманітні машинки з тодішніх часів. Відтак нещодавно в Україні продали машинку за 56 000 гривень. Це була маленька, але якісна копія запорожця. За хорошу вартість купують автентичні ялинкові прикраси, звісно ж у гарному стані.