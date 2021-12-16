Новая услуга чуть не уничтожила «Дия»: в Минцифре рассказали о причинах сбоев в приложении

13 декабря в Украине запустили новую онлайн-услугу. Это масштабный проект «еПоддержка» в рамках которого вакцинированные граждане смогут получить 1000 гривен. Но уже в первый тестовый день приложение работало с ошибками. О причинах сбоев рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.





Как только стала доступна подача заявок на выплату 1000 гривен за вакцинацию, в приложении «Дия» начались масштабные сбои. Одни украинцы сообщали, о некорректном отображении паспорта, ИНН и сертификата о вакцинации, другие вовсе не могли залогиниться.

Михаил Федоров сообщил, что во время бета-тестирования такое поведение приложения является нормальным. Он извинился и сказал, что эта неделя будет очень непростой. По его словам, на момент написания поста в официальном паблике минцифры в Telegram «Дия» работала нормально.

Министр сообщил, что сертификаты генерируются, а услуги предоставляются без перебоев. Сразу после генерации сертификатов, начнется подача заявок на выплаты. По его словам, в «Дия» готовы к большой нагрузке.

Также Федоров напомнил, что в центрах массовой вакцинации и аэропортах работают команды поддержки «Дия», которые помогут пользователям в случае некорректной работы приложения. Всего работает около 1000 команд по всей стране.

Напомним, что проект «еПоддержка» стартует 19 декабря 2021 года. По словам чиновников, около 8 миллионов украинцев воспользуются услугой за чуть больше чем неделю. Тысячу гривен можно будет потратить на ЖД и авиабилеты в пределах Украины, кино, театры, выставочные центры и в книжных магазинах. А несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что люди старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию в аптеках.

1000 за вакцинацию получат все украинцы старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Воспользоваться выплатой смогут только пользователи «Дия», Для тех, у кого нет смартфона, пока разрабатывается альтернативный способ получения выплат.