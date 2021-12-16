Тарифы на коммуналку взлетят: чего ждать украинцам в 2022 году

Стоимость коммунальных услуг в очередной раз вырастет. Не изменится лишь тариф на электричество.





В 2022 году проведут перерасчет тарифов на некоторые коммунальные услуги. Стоимость голубого топлива и отопления заметно вырастет, не изменятся тарифы на электричество.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики в ответ на ранее опубликованный консенсус-прогноз, который предусматривал повышение коммуналки.

Однако, в Минэнерго сообщают, что в прогноз неточный. В нем все значения усреднены на основании расчетов экспертов. В реальности прогнозы могут не оправдаться, поскольку они не учитывают целевые программы и действия властей.

Газ

Голубое топливо в 2022 году подорожает на 10-16%. Такими данными поделился Кабинет министров. Подорожание спровоцированы подорожанием газа в мире. Отметим, что до мая 2022 цена на газ не изменятся, поскольку тарифы зафиксированы. Напомним, что консенсус-прогноз предусматривал повышение цен на 20%.

Отопление

Цена газа существенно влияет на стоимость отопления. Если себестоимость голубого топлива составляет около 80, то и за тепло придется платить на 6% больше. Окончательная стоимость отличается от региона и поставщика. То есть цена будет индивидуальной. А вот консенсус-прогноз предусматривал подорожание отопления на 16%.

Вода

Кабинет министров утверждает, что вода подорожает на 8-14%. Окончательная стоимость зависит от поставщика и будет индивидуальной. Прогнозы экспертов предусматривали повышение стоимости воды на 16%.

Долги за коммунальные услуги

Из-за долгов по коммуналке украинцы могут лишиться жилья. А между прочим, услуги ЖКХ не оплачивает половина населения. Это привело к тому, что власти решили наказывать граждан за неуплату. Если сумма долга превысит 120 тысяч гривен, то у человека могут отобрать жилье. После выселения объект недвижимости выставят на продажу.

Напомним, что на конец ноября 2021 года только за природный газ и газораспределение украинцы должны 23,1 миллиарда гривен.