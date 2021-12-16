Тарифи на комуналку злетять: чого чекати українцям у 2022 році

Вартість комунальних послуг вкотре зросте. Не зміниться лише тариф на електрику.





В 2022 році проведуть перерахунок тарифів на деякі комунальні послуги. Вартість блакитного палива та опалення помітно зросте, не зміняться лише тарифи на електрику.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства енергетики у відповідь на раніше опублікований консенсус-прогноз, який передбачав підвищення комуналки.

Однак у Міненерго повідомляють, що в прогноз неточний. У ньому всі значення усереднені виходячи з розрахунків експертів. Насправді прогнози можуть не виправдатися, оскільки вони не враховують цільові програми та дії влади.

Газ

Блакитне паливо у 2022 році подорожчає на 10-16%. Такими даними, поділився Кабінет міністрів. Подорожчання спровоковано підвищенням ціни на газ у світі. Зазначимо, що до травня 2022 року ціна на газ не зміняться, оскільки тарифи зафіксовані. Нагадаємо, що консенсус-прогноз передбачав підвищення цін на 20%.

Опалення

Ціна газу суттєво впливає на вартість опалення. Якщо собівартість блакитного палива становить близько 80%, то за тепло доведеться платити на 6% більше. Остаточна вартість відрізняється від регіону та постачальника. Тобто ціна буде індивідуальною. А ось консенсус-прогноз передбачав подорожчання опалення на 16%.

Вода

Кабінет Міністрів стверджує, що вода подорожчає на 8-14%. Остаточна вартість залежить від постачальника та буде індивідуальною. Прогнози експертів передбачали підвищення вартості води на 16%.

Борги за комунальні послуги

Через борги по комуналці українці можуть втратити житло. А між іншим послуги ЖКГ не оплачує половина населення. Це призвело до того, що влада вирішила карати громадян за несплату. Якщо сума боргу перевищить 120 тисяч гривень, то у людини можуть відібрати житло. Після виселення об’єкт нерухомості виставлять на продаж.

Нагадаємо, що на кінець листопада 2021 року тільки за природний газ та газорозподіл українці заборгували 23,1 мільярда гривень.