Коллекционеры покупают советские игрушки за сумасшедшие деньги: стало известно, какие экземпляры самые ценные

Наверное, у каждого дома, если не сейчас то когда-то точно, был советский сервиз, мебель времен СССР, а еще много игрушек. Конечно речь не о современном юном поколении и даже не о том, которое родилось в 90-х годах. Старые игрушки многие выбросили на помойку. Кое-кто хранит их на чердаке или в старинном сундуке, где-то в деревне в доме бабушки.





Так вот, если у вас где-то завалялась какая-нибудь советская игрушка скорее доставайте ее и приводите в порядок. Возможно, у вас ее купят за немалые деньги. К примеру, на одном из онлайн маркетплейсов появился интересный лот. Старая кукла, за которую владелец хочет 500 долларов.

Речь о кукле “Света” российского производства

Продают когда-то хорошо известную куклу “Света”, которую в Советском Союзе изготовляла фабрика “Кругозор”. Особенностью этой куклы является ее рост – 60 см. А еще прошите волосы. В настоящее время владелец куклы, которая уже выставлена ​​на продажу, находится в Днепре. Мужчина хочет за раритетную игрушку 15 000 грн.

Ранее подобный лот был продан за 16 000 грн, так что вполне вероятно, что и эту Свету быстренько заберет себе какой-нибудь ценитель подобного искусства. К слову, кукла действительно редкая. Их производили не так много, ведь в то время это была довольно дорогая игрушка, поэтому спрос на нее был ограничен. И сохранились куклы до сегодняшнего дня не очень. Игрушки обычно сложно сохранить в хорошем виде, ведь редко дети умеют и хотят аккуратно ими играть.

Выгодно продать можно и другие игрушки

Очень хорошо ценятся коллекционерами разнообразные машинки с того времени. Недавно в Украине продали машинку за 56 000 гривен. Это была маленькая, но качественная копия запорожца. За хорошую стоимость покупают аутентичные елочные украшения, конечно же, в хорошем состоянии.