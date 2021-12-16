У некоторых украинцев принудительно заберут землю для строительства дорог: Шмигаль

Глава украинского правительства Денис Шмигаль инициировал законопроект, согласно которому процесс отчуждения земель для строительства автодорог будет занимать не больше 1 месяца. Свое предложение он обосновывает необходимостью устранить все препятствия для осуществления масштабных инфраструктурных проектов в Украине.





Проект закона №6422 пока что только зарегистрировали в парламенте. В нем говорится об упрощении процесса отчуждения государством земельных наделов, являющихся частной собственностью граждан, для строительства дорог государственного назначения.

Сейчас эта процедура также имеет временные ограничения и может занимать до 6 месяцев. Однако, по мнению министра, это слишком большой срок, особенно учитывая острую необходимость в строительстве новых автодорог в Украине.

Законопроект, главным сторонником которого является именно премьер Шмигаль, не только ускорит, но и значительно упростит механизм выкупа земель у граждан и передачу их в коцессию. Таким образом, государственный инфраструктурный проект будет воплощен в кратчайшие сроки, в чем безусловно заинтересованы украинцы.

Но что же будет, если владелец не сможет достичь договоренности с государством за отведенный месяц? В этом случае на него будет подан судебный иск с целью принудительного, хотя и оплачиваемого, отчуждения земли.

Такие методы являются достаточно жесткими, особенно ввиду узких временных рамок. Ведь гражданам, которые, к примеру, имеют на своей земле недвижимость или даже проживают в месте будущего строительства, будет сложно всего за месяц решить свою жилищную проблему. Тем более что на судебное разбирательство по вопросу отчуждения правительство также выделит всего лишь месяц.

На данный момент спорный законопроект еще не был рассмотрен парламентариями. Поэтому есть надежда, что в процессе обсуждения его могут немного изменить и смягчить. Ведь в первоначальном варианте этот документ, несмотря на свою эффективность, достаточно радикален и может вызвать сопротивление землевладельцев.