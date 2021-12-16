В деяких українців примусово заберуть землю для будівництва доріг: Шмигаль

Очільник українського уряду Денис Шмигаль ініціював законопроект, згідно з яким процес відчуження земель для будівництва автодоріг займатиме не більше 1 місяця. Свою пропозицію він обґрунтовує необхідністю прибрати всі перешкоди для здійснення масштабних інфраструктурних проектів в Україні.





Проект закону №6422 наразі лише зареєстрували в парламенті. У ньому йдеться про спрощення процесу відчуження державою земельних наділів, які є приватною власністю громадян, для будівництва доріг державного призначення.

Зараз ця процедура також має часові обмеження та може тривати до 6 місяців. Однак на думку міністра, це занадто великий термін, особливо враховуючи гостру необхідність у будівництві нових автодоріг в Україні.

Законопроект, головним прихильником якого є саме прем’єр Шмигаль, не лише прискорить, але й значно спростить механізм викупу земель у громадян, та передачу їх у коцесію. Таким чином державний інфраструктурний проект буде втілено у найкоротші терміни, в чому безумовно зацікавлені українці.

Та що ж буде, якщо власник не зможе досягти домовленості із державою за відведений місяць? У цьому разі на нього буде подано судовий позов з приводу примусового, хоч і оплачуваного, відчуження землі.

Такі методи є доволі жорсткими, зважаючи та вузькі часові рамки. Адже громадянам, що до прикладу мають на своїй землі нерухомість, чи навіть проживають у місці майбутнього будівництва, буде складно всього за місяць вирішити свою житлову проблему. Тим більше, що на судовий розгляд з питання відчуження уряд також виділить всього лише місяць.

Наразі спірний законопроект ще не було розглянуто парламентарями. Тож у процесі обговорення його можуть дещо змінити та пом’якшити. Оскільки в початковому варіанті цей документ, не зважаючи на свою ефективність, є досить радикальним та може викликати спротив з боку землевласників.