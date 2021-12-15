Отапливать квартиры электричеством станет вдвое дороже

В декабре текущего года отапливать жилье электричеством стало почти вдвое дороже, чем в декабре 2020 года. А все из-за отмены льготного тарифа на электроотопление. При этом стоимость обогрева газом также возросла, но не столь критично.





В какую цену этой зимой обойдется украинцам тепло в домах рассказала директор компании-поставщика электроэнергии «Закарпатьеэнергосбыт» Наталья Немец. Взяв за пример одного из своих клиентов, обогревающего дом площадью 110 кв. м, она наглядно продемонстрировала поразительную разницу в цене. В прошлом году потребитель использовал за декабрь месяц 2117 киловатт, за которые заплатил 1160 грн. А вот сейчас, в 2021-м, за то же количество энергии он заплатит уже 2166 грн.

При этом у пользователя установлен двухфакторный счетчик, а 75% всей энергии он потребляет в ночные часы, то есть в режиме экономии. Если бы не такое разумное использование ресурса, оплата за обогрев жилья могла бы стоить ему около 3500 грн в месяц.

Такая разница между платежками 2020 и 2021 годов стала следствием отмены льготного тарифа на электроотопление. В прошлом году гражданин мог потреблять до 3 тыс. киловатт на обогрев своего жилья по тарифу 0,9 грн за кВт*ч. А при наличии двухфакторного счетчика, потребленные с 23 до 7 часов киловатты рассчитывались по цене 0,45 грн за кВт*ч. Сейчас 1 киловатт энергии продают по фиксированной цене 1,68 грн.

Чтобы обогреть аналогичный метраж жилплощади газом, нужно сжечь до 400 «кубов» ресурса. В прошлом году за такой объем украинцы платили 3,1 тыс. грн., а сейчас цена выросла до 3,2 тыс. грн. Выходит, что стоимость обоих видов отопления в зимний сезон 2021/2022 практически сравнялась. Хотя при экономном потреблении отапливать жилье электричеством все же будет дешевле. Ведь цена газа, несмотря на старания правительства, остается крайне непредсказуемой.