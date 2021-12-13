С сегодняшнего дня украинцы могут получить обещанную 1000 грн.: пошаговая инструкция

Президент Украины Владимир Зеленский еще раньше сообщил, что украинцам, которые получат две дозы прививки, будут платить за это 1000 грн. Насчитывать деньги должны были в декабре, однако сначала все было только в планах. И вот план перешел к реализации.





Украинцы с сегодняшнего дня могут оформлять заявки и получать свои деньги. Те, кто успеет подать заявку до 29 декабря, получат выплату еще в этом году. Перечень действий, которые нужно предпринять, чтобы получить деньги довольно неоднозначен.

Лицу, которое далеко от диджитализации, и не имеет современного смартфона — выполнить все условия просто нереально… Но тем не менее, делимся подробной инструкцией, как получить электронную тысячу.

Инструкция, как получить деньги

Открываем приложение мобильного банкинга, например, Приват 24 и оформляем там специальную карту еПоддердка. Для тех, кто не сможет сделать это самостоятельно, нужно просто обратиться в отделение своего банка. Далее надо ввторизироваться в Дии (версии 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android). Найдите в “Дии” услугу «еПоддержка». Выберите ранее оформленную карту, как основную для выплаты. Ожидайте, пока вам начислят деньги (до 10 дней).

Сейчас в Украине готовы выплачивать данную 1000 грн в шести банках: Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Возможно, впоследствии к ним присоединятся и остальные.

Кто может получить 1000 гривен?

Получить 1000 грн могут те граждане, которым исполнилось 18 лет, у них есть зеленый сертификат вакцинации активированный в приложении “Дия”, и вышеупомянутая карта еПоддержки. К слову, использовать деньги нужно в течение четырех месяцев с момента получения. Купить за них можно будет абонементы в спортзал, билеты в кино или на транспорт.