Льготные тарифы от «Нафтогаз»: кто заплатит за газ меньше

НКРЕКУ разрешила «Нафтогазу» поставлять газ по льготному тарифу. Это позволит потребителям голубого топлива, оставшимся без поставщика, получать газ по сниженной цене – 7,95 гривен за кубометр.





Такое решение комиссии позволит «Нафтогазу» продлить статус поставщика последней надежды для таких домохозяйств, а для потребителей – получать газ по сниженной цене на условиях годового предложения. «Нафтогаз» будет поставщиком последней надежды для почти полумиллиона домохозяйств, которые вовремя не заключили договор с поставщиком голубого газа и теперь вынуждены платить за газ по заоблачному тарифу. Они получат 2 месяца на то, чтобы найти нового поставщика или решить вопрос со старым. На протяжении этого времени поставлять им газ будет компания «Нафтогаз».

Что такое поставщик последней надежды

К «Нафтогаз», как поставщика последней надежды, обратилось около 400 тысяч украинских семей, для которых в декабре стоимость кубометра газа превысила 30 гривен за кубометр. Они вовремя не заключили договор с поставщиком на условиях годового тарифа, обещающего стабильную стоимость голубого топлива на год.

Им бы пришлось платить по 30 гривен за кубометр, если бы НКРЕКУ не дала разрешение «Нафтогазу» обслуживать этих людей по льготному тарифу. Получается, что клиенты поставщика последней надежды – это те, кто вовремя не заключил договор с новым поставщиком по окончании срока действия предыдущего договора.

Сейчас опоздавшим дали два месяца на решение вопросов с поставщиком. Все это время их будет обслуживать «Нафтогаз».

Цены на газ в декабре

Потребителям газа предлагается множество тарифов на декабрь. Самую доступную стоимость предлагает компания «Энерджи Трейд Груп» – 7,799 гривен за кубометр газа. Также относительно доступные цены у ряда других поставщиков:

7,88 гривен за кубометр в «Евода Трейд»;

7,89 гривен за куб в «Черкасигаз Збут»;

7,90 гривен за кубометр в «Паливенерго»;

7,95 стоит кубометр газа в «Енергогарантия».

Самый высокий годовой тариф в Херсонской областной энергопоставляющей компании – 13,5 гривен за кубометр. А вот самый высокий месячный тариф у «ТАС Энергия» – аж 38,35 гривен за кубометр голубого топлива.