5 приладів, які крадуть електроенергію та є в кожному будинку: як зменшити суму в платіжках

Навіть у режимі очікування техніка може споживати електроенергію, якщо підключена до мережі. Виробники постійно працюють над покращенням енергоефективності, але рахунки за електроенергію все одно можуть збільшуватись.





Видання Good Housekeeping розповіло про найбільш енерговитратну техніку. За словами експерта побутової енергетики Кріса Сондерса, прилади в режимі очікування споживатимуть електрику, хоч і зовсім небагато. Але якщо підрахувати, то за рік можна заощадити понад 1000 у перерахунку на гривні. Намагайтеся не переводити пристрій у режим очікування, а завжди вимикати з мережі. Особливо це актуально для 5 приладів.

Телевізор

Набагато зручніше вимкнути телевізор за допомогою пульта, ніж йти до розетки та відключати від мережі. Хоча виробники і намагаються зробити техніку максимально економною, вона впливає на рахунки за електрику. Особливо це відчутно, якщо у вас не найновіші телевізори. Найгірше залишати телевізор увімкненим і не дивитися.

Між іншим, за даними Uswitch, 42% домогосподарств у Британії залишають телевізор увімкненим для вихованців. А це помітно відображається на рахунках електроенергії.

Комп’ютер

Комп’ютери не поступаються телевізорам. Можливо, вас здивує, але в режимі очікування це 20 фунтів на рік, у перерахунку на гривні 720 гривень. Якщо довго не користуватися комп’ютером і залишити його в режимі очікування, не думайте, що ви не споживаєте електрику. Як мінімум, потрібно перевести пристрій у сплячий режим, а краще – вимкнути.

Телефони, планшети та ноутбуки

Якщо у вашому будинку немає стаціонарного ПК, то, мабуть, є ноутбук або планшет. А смартфон має майже кожен. Люди часто не помічають, що залишають пристрій підключеним до мережі навіть якщо не використовують. Це зайва витрата для вашого бюджету.

Приставки та рекордери

ТБ-приставки та тюнери споживають достатньо електрики. Щоб заощадити 19 фунтів на рік (680 грн.), краще відключати ці пристрої від мережі. Варто щоразу відключати живлення, разом з телевізором.

Ігрові приставки

Ігрові консолі також споживають чимало електрики. Як тільки ви чи ваші діти награлися, не забудьте відключити пристрій від мережі. Тільки так ви зможете заощадити на електриці. Не забувайте, що ігрові приставки можуть витягнути з вашої кишені зайві 30 фунтів стерлінгів на рік (близько 1300 гривень).