Просрочили платеж за коммуналку – получите штраф. На что пойдут власти ради кредита МВФ

В ближайшее время по требованию МВФ Украина ужесточит наказание за долги по коммуналке. Власти в обмен на очередной транш обещают ввести жесткие штрафы.





В среднем каждая семья в Украине должна 4 тысячи гривен. Ситуация продолжает ухудшаться. Что будет дальше, читайте в нашем материале.

Как ужесточат правила

Сейчас за каждый день просрочки украинцы платят пеню в размере 0,01%. В обмен на транш МВФ власти планируют ужесточить наказание. Как вариант, рассматривается взыскание долгов без суда. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уверен, что ситуация с долгами за коммуналку критическая. Только за последний год долги украинцев выросли на 10 миллиардов. Эксперты считают, что власти разрешат взыскание долгов без суда и исполнительной службы. Вскоре деньги будут списывать прямо с карты, если вовремя не оплатить коммуналку.

В то же время эксперты считают такой подход недопустимым. Координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко считает, что с людьми можно договорить и, например, провести реструктуризацию долгов.

Сколько должны украинцы за коммуналку?

По состоянию на сентябрь 2021 долги за коммуналку составили 61,5 миллиарда гривен. В среднем это 4 тысячи на семью. Уже традиционно на протяжении отопительного сезона долги растут, а потом их погашают. Больше всего украинцы должны за газ и его доставку – примерно 23,1 миллиарда гривен.

МВФ уже не первый раз указывает Украине на огромный долг за коммуналку. На этот раз для получения очередного транша власти должны решить вопрос с долгами.

Что с коммунальными долгами в других странах

Эксперты утверждают, что такая ситуация с долгами за коммунальные услуги характерна только для Украины. В Европейских странах такого нет. Одна из причин кроется в том, что значительная часть европейцев арендует жилье, а в случае неуплаты коммуналки, их просто выселят.

К тому же жилищное законодательство Европы более жесткое. В Барселоне могут выселить с даже квартиры за аморальное поведение. В ряде стран за просроченные платежи по коммуналке штрафуют. В Брюсселе, например, стягивают 5 евро за первое напоминание и 10 за второе.

А вот каким образом власти будут стимулировать граждан Украины оплачивать коммуналку вовремя пока неизвестно. Но власти уже взяли на себя ответственность, а значит, рано или поздно им придется отчитываться перед МВФ.