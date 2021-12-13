Как получить и куда потратить «1000 Зеленского» через «Приват24»?
Многих украинцев интересует вопрос: как же получить обещанную президентом 1000 грн. тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID и получил зеленый сертификат. Один из самых простых способов – воспользоваться приложением от ПриватБанка «Приват24». Сделать это можно в пару кликов.
Пресс-служба ПриватБанка сообщила, что для получения денег необходимо открыть карту в цифровом формате. Инструкция выглядит следующим образом:
- В своем приложении нужно открыть вкладку «Кошелек»;
- В меню вкладки найти пункт «Добавить»;
- Найти и нажать “єПідтримка”;
- Банк отправит заявление, которое нужно подписать для открытия карты.
Это заявление автоматически для проверки отправляется в сервис “Дія”. После проверки на наличие зеленого сертификата “Дія” сформирует заявление на получение 1000 грн., которое также необходимо подписать. Затем нужно ввести номер полученной в «Приват24» цифровой карты, согласится на обработку персональных данных (как того требует законодательство).
Напоминаем, что деньги начнут поступать на карты украинцев 19 декабря и воспользоваться ими можно будет в течение четырех месяцев с момента поступления. Также озвучим сферы, в которых можно будет потратить полученную сумму:
- Услуги в сфере культуры, спорта;
- Перевозки внутри страны железнодорожным и авиатранспортом;
- Покупка книг в офлайн и онлайн книжных магазинах внутри страны.
Сфера деятельности компании, в которой совершается оплата, будет проверяться по специальному индексу. Обойти систему и приобрести, например, одежду не выйдет. Снять деньги в банкомате или отделении так же нельзя, как и перевести на свою карту того же или другого банка.
Напоминаем, что 1000 грн. предусмотрена для помощи бизнесу, который страдает от снижения уровня доходов во время пандемии и связанных с ней карантинных ограничений.
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