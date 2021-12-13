Как получить и куда потратить «1000 Зеленского» через «Приват24»?

Многих украинцев интересует вопрос: как же получить обещанную президентом 1000 грн. тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID и получил зеленый сертификат. Один из самых простых способов – воспользоваться приложением от ПриватБанка «Приват24». Сделать это можно в пару кликов.





Пресс-служба ПриватБанка сообщила, что для получения денег необходимо открыть карту в цифровом формате. Инструкция выглядит следующим образом:

В своем приложении нужно открыть вкладку «Кошелек»;

В меню вкладки найти пункт «Добавить»;

Найти и нажать “єПідтримка”;

Банк отправит заявление, которое нужно подписать для открытия карты.

Это заявление автоматически для проверки отправляется в сервис “Дія”. После проверки на наличие зеленого сертификата “Дія” сформирует заявление на получение 1000 грн., которое также необходимо подписать. Затем нужно ввести номер полученной в «Приват24» цифровой карты, согласится на обработку персональных данных (как того требует законодательство).

Напоминаем, что деньги начнут поступать на карты украинцев 19 декабря и воспользоваться ими можно будет в течение четырех месяцев с момента поступления. Также озвучим сферы, в которых можно будет потратить полученную сумму:

Услуги в сфере культуры, спорта;

Перевозки внутри страны железнодорожным и авиатранспортом;

Покупка книг в офлайн и онлайн книжных магазинах внутри страны.

Сфера деятельности компании, в которой совершается оплата, будет проверяться по специальному индексу. Обойти систему и приобрести, например, одежду не выйдет. Снять деньги в банкомате или отделении так же нельзя, как и перевести на свою карту того же или другого банка.

Напоминаем, что 1000 грн. предусмотрена для помощи бизнесу, который страдает от снижения уровня доходов во время пандемии и связанных с ней карантинных ограничений.