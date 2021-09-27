Українські заробітчани не зможуть отримати візу в Польщу: назріває паніка

За останні кілька місяців кількість пропозицій для заробітчан у Польщі різко збільшилася. За останніми статистичними даними вакансій стало більше майже на третину. Тож громадяни заполонили візові центри, сподіваючись скористатися таким попитом на українських працівників.





Однак вже у жовтні майбутнє заробітчан опиниться під питанням. Адже саме наступного місяця виходить строк договору із візовим оператором, що власне й займається оформлення робочих віз для наших співвітчизників.

Зростання попиту на українських працівників – не новина. Поляки завжди цінували заробітчан з України та віддавали їм перевагу перед іншими іммігрантами. Та цієї осені кількість вакансій від сусідів зросла аж на 29,6%. Такі дані повідомив Василь Воскобойник, що є очільником Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлашування.

Враховуючи бум на польському ринку праці, складна ситуація із візовим центром може викликати невдоволення, або й паніку серед заробітчан.

«Вже понад три місяці продовжується розгляд ситуації, що стосується тендеру для візових операторів. Наскільки мені відомо, контракт діючого візового центру закінчується вже у жовтні. Де українці будуть оформлювати документи в подальшому, поки що не зрозуміло», – зазначив Василь Воскобойник.

Гірший момент для візової кризи важко навіть вигадати. Якщо не вирішити питання із оформленням робочих документів найближчим часом, українці втратять шанс на вигідне працевлаштування за кордоном.

Варто також відзначити, що у країни ближнього зарубіжжя, Польщу та Чехію, українців все частіше запрошують на престижні й високооплачувані посади. Зокрема на популярних кадрових порталах України можна знайти вакансії для сімейних лікарів, технічних спеціалістів, прорабів тощо. Таким висококваліфікованим працівникам західні сусіди готові платити навіть понад 3 тисячі євро в місяць. До того ж працедавець бере на себе витрати на переїзд робітника, оформлення документів та вивчення мови.