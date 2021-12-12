Доллар существенно подорожает: сколько будем платить за валюту

Уже с 17 декабря курс доллара может вырасти с 27,1 до 27,25 гривны за доллар. Девальвация в последние дни года стала традиционной для Украины. На это есть ряд причин. Каких именно, читайте в нашем сегодняшнем материале.





Прогноз курса доллара на конец декабря дал аналитик Roboforex Андрей Гойлов. Специалист считает, что с 13 декабря доллар укрепится на позиции 27,25 гривен за доллар. А вот европейская валюта вырастет до 30,95 гривен.

В ходе последнего заседания правления НБУ приняли решении о повышении учетной ставки до 9% годовых. Это стало «сюрпризом» для инвесторов. Но такие действия регулятора нацелены на сдерживание темпов инфляции. Если верить Нацбанку, то пик ценового роста уже пройден.

Ужесточение денежно-кредитной политики повысит доходность ОВГЗ. Зарубежные инвесторы с 7 декабря увеличили вложения на 0,72 миллиарда гривен. Теперь в портфелях инвесторов ОВГЗ на сумму 91,99 миллиарда. Это позволило снизить давление на гривну.

Также инвесторы позитивно восприняли результаты между переговорами президентов РФ и США. В ходе разговора затрагивалась тема деэскалации военного конфликта на востоке Украины. На фоне переговоров курс украинских ценных бумаг растет и уже почти достиг докризисного уровня. Также на фоне увеличения международных резервов Украины до уровня 30,55 миллиарда американских долларов, гривна получила все шансы на укрепление до конца 2021 года.

Однако мнение экспертов расходится. Одни считают, что курс доллара стабилизируется. Другие утверждают о том, что спрогнозировать курс доллара на вторую половину декабря, а тем более на начало января 2022 года сложно. Но исходя из текущей ситуации, можно говорить о стабилизации курса валют