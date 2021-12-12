Долар суттєво подорожчає: скільки платитимемо за валюту

Вже з 17 грудня курс долара може зрости з 27,1 до 27,25 гривні за долар. Девальвація останніми днями грудня стала вже традиційною для України. На це є низка причин. Яких саме читайте у нашому сьогоднішньому матеріалі.





Прогноз курсу долара на кінець грудня дав аналітик Roboforex Андрій Гойлов. Фахівець вважає, що з 13 грудня долар укріпиться на позиції 27,25 гривні за долар. А ось європейська валюта зросте до 30,95 гривні.

У ході останнього засідання правління НБУ ухвалили рішення щодо підвищення облікової ставки до 9% річних. Це стало сюрпризом для інвесторів. Такі дії регулятора спрямовані на стримування темпів інфляції. Якщо вірити заявам Нацбанку, то пік зростання вже пройдено.

Посилення грошово-кредитної політики підвищить дохідність ОВДП. Закордонні інвестори з 7 грудня збільшили вкладення на 0,72 мільярда гривень. Тепер у портфелях інвесторів є ОВДП на суму 91,99 мільярда. Це дозволило знизити тиск на гривню.

Також інвестори позитивно сприйняли результати переговорів між президентами РФ та США. У ході розмови торкнулася тема деескалації військового конфлікту на сході України. На тлі переговорів курс українських цінних паперів зростає і вже майже досягнув докризового рівня. Також на тлі збільшення міжнародних резервів України до рівня 30,55 мільярда американських доларів, гривня отримала всі шанси на зміцнення до кінця 2021 року.

Проте думки експертів розходиться. Одні вважають, що курс долара стабілізується. Інші стверджують, що спрогнозувати курс долара на другу половину грудня, а тим більше на початок січня 2022 року складно. Але, виходячи з поточної ситуації, можна говорити про стабілізацію курсу валют.