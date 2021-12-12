Новое в налогообложении земельных участков: что ждет украинцев

Лариса Билозир, народный депутат Украины, сообщает, что ресурсным законопроектом вводится понятие минимального налогового обязательству, что преследует цель детенизации в деятельности сельскохозяйственных предприятий.





Ресурсный законопроект, принятый Верховной Радой, вводит, помимо прочего, понятие минимального налогового обязательства для землевладельцев. Главным образом, это направлено на детенизацию сельскохозяйственного сектора экономики, сообщает нардеп Лариса Билозир.

Билозир утверждает, что не придётся платить за огороды, приусадебные и дачные участки. Кроме того, эта норма никак не отразится на сельхозпроизводителях, которые нормально работают и в установленном законом порядке платят все налоги.

Более 6000 руководителей украинских компаний могут стать «невыездными» согласно «нормам «ресурсного» закона.

Законопослушные аграрии, в большинстве, платят налоги за 1 га в суммах, как правило, превышающих минимальное налоговое обязательство, в среднем – порядка 2300 грн.

“Поэтому людям, которые предоставляют свою землю в аренду таким аграриям, тоже нечего волноваться, платят налоги уже сами добродетельные арендодержатели”, – обращает внимание Билозир.

Минимального обязательства в свой расчёт включает такие налоги:

• налог на землю;

• налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

• на доходы физических лиц;

• военный сбор с зарплаты наемных работников.

В Украине ввели автоматический переход прав на участки при покупке недвижимости вместе с землей.

Собственнику, использующему землю самостоятельно, или арендодержателю, придётся доплачивать в бюджет, если уплаченная сумма налогов будет меньше минимального налогового обязательства. Это касается также и арендодержателей, которые не оформляют официально аренду земли – в такой теневой аренде на текущий момент пребывает около 8 млн. га.

“Люди, сдающие свою землю в аренду неофициально, получат платежки с минимальным налоговым обязательством, но затем придут к своему арендатору, которому придется заплатить за них. И чтобы в следующем году не получать наличные деньги, ему будет лучше оформить официальную аренду”, – комментирует нардеп.

Ущерб для государства от теневой аренды сельскохозяйственной земли оценивается в 12 млрд. грн. в год. Планируется, что 60% нового налога будет поступать в распоряжение местных бюджетов, 25% в государственный бюджет, и 25% – в областной.

Сказанное выше – в контексте принятого Верховной Радой на заседании 30 ноября во втором чтении законопроекта №5600 об изменениях в Налоговый кодекс, который иначе называют “ресурсным” или “антиолигархическим”.