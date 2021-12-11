Гривня пробила психологічну позначку: прогноз курсу долара на понеділок, 13 грудня

У п’ятницю, 10 грудня, гривня продовжила зміцнюватись. Ймовірно, такі тенденції збережуться наступного тижня. Очікується, що у другій половині грудня динаміка курсу долара може змінитись на протилежну.





На понеділок, 13 грудня, офіційний курс НБУ встановлено на рівні 27,02 гривні за долар. Євро подешевшав на 22 копійки і зараз коштує 30,45 гривні за євро.

Курс у міжбанку

Останні торги минулого тижня відкрила угода з курсу 27,025 гривень за долар. За словами директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Волуйчак, початок торгів був таким самим, як і в четвер. Валюту купували досить активно, що спровокувало короткостроковий тренд зростання котирувань.

Близько 11 години п’ятниці зафіксували максимальний курс. Котирування досягали значень 27,04-27,06 гривні за долар. З активізацією торгів кількість пропозицій на ринку зростала, що спроектувало падіння котирувань. Вже на обід вони опустилися до рівня 27-27,02 гривні за долар. А з другої половини дня подолали психологічну позначку 27 гривень та закріпилися в діапазоні 26,97-26,99 гривень за долар.

В останні півгодини торгового дня активність покупців стала мінімальною. Це спричинило зниження котирувань. Сесія закінчилася у діапазоні 26,91-26,93 гривні за долар.

У п’ятницю відбулися угоди купівлі-продажу на загальну суму 223 мільйони доларів (у Bloomberg). Це лише трохи перевищує середній показник дня минулого тижня.

Явних ознак участі у торгах Нацбанку не було. НБУ традиційно вранці провів операцію на 5 мільйонів доларів.

Щодо торгів у понеділок, 13 грудня, то експерт вважає, що тенденція на зміцнення гривні збережеться. Але в будь-якому разі вже з другої половини грудня ситуацію на ринку валют стане важко спрогнозувати.