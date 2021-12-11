Гривна пробила психологическую отметку: прогноз курса доллара на понедельник, 13 декабря

В пятницу, 10 декабря, гривна продолжила укрепляться. Вероятно, такие тенденции сохранятся и на следующей неделе. Ожидается, что во второй половине декабря динамика курса доллара может измениться на противоположенную.





На понедельник, 13 декабря, официальный курс НБУ установлен на уровне 27,02 гривны за доллар. Евро подешевел на 22 копейки и сейчас стоит 30,45 гривен за евро.

Курс на межбанке

Последние торги на прошлой неделе открыла сделка по курсу 27,025 гривен за доллара. По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Волуйчак, начало торгов было таким же, как и в четверг. Валюту покупали довольно активно, что спровоцировало краткосрочный тренд на рост котировок.

Около 11 часов пятницы зафиксировали максимальный курс. Котировки достигали значений 27,04-27,06 гривен за доллар. С активизацией торгов количество предложений на рынке росло, что спроецировало падение котировок. Уже к обеду они опустились к уровню 27-27,02 гривны за доллар. А во второй половины дня преодолели психологическую отметку 27 гривен и закрепились в диапазоне 26,97-26,99 гривен за доллар.

В последние полчаса торгового дня активность покупателей стала минимальной. Это привело к снижению котировок. Сессия закончилась в диапазоне 26,91-26,93 гривны за доллар.

В пятницу состоялось сделок купли-продажи на общую сумму 223 миллиона долларов (в Bloomberg). Это лишь немного превышает средний показатель дня прошедшей недели.

Явных признаков участия в торгах Нацбанка не было. НБУ традиционно с утра провел операцию на 5 миллионов долларов.

Относительно торгов в понедельник, 13 декабря, то эксперт считает, что тенденция на укрепление гривны сохранится. Но в любом случае уже со второй половины декабря ситуацию на рынке валют станет сложно предвидеть.