В Украине запускают экспериментальный проект: украинцы будут отдавать по 4% от своей зарплаты

Уже давно все говорят о том, что в Украине должна заработать принципиально новая накопительная система. Благодаря ей те украинцы, которые не работают, официально смогут накопить на пенсию. А работающие смогут дополнительно накапливать и после 60-ти получать не одну, а сразу две выплаты.





Так вот, несмотря на то, что система должна стартовать минимум в 2023 году, но правительство решило протестировать, как это будет работать, прямо сейчас. Следовательно, уже запускают экспериментальную версию системы, чтобы посмотреть, как все будет работать, активны ли будут украинцы и вообще одобрит ли народ эти изменения.

Отдавать нужно будет 4% от зарплаты

Вообще, почему такая идея возникла у наших чиновников. Дело в том, что чем дальше, тем меньше украинцев работают официально, и как результат они не смогут претендовать на пенсию. Очень большая часть молодых людей выбирает заработки за границей, что также потом не дает повода получать пенсию.

Есть и немало теневых мелких предпринимателей, автоматически считающихся безработными, ведь они не облагают налогом свой доход. По предварительным подсчетам, около 60% тех людей, которым сейчас 20-30 лет, будут без пенсии. Чтобы избежать в будущем подобного коллапса, и была задумана подобная инициатива.

Те, кто трудоустроен официально, могут платить процент от зарплаты совместно с работодателем. Тем, кто нигде не работает, придется платить всю сумму самостоятельно, по предварительным подсчетам, это 4% от минимальной зарплаты.

Государство будет со своей стороны зачислять на счет лица, так же сумму и таким образом человек сможет получать по крайней мере минимальную пенсию.

Еще раньше речь шла о том, что система на самом деле не будет добровольной, а обязательной. Будем наблюдать, как будут развиваться события дальше.