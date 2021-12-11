В Україні запускають експериментальний проєкт: українці віддаватимуть по 4% зі своєї зарплати

Вже давно всі говорять про те, що в Україні має запрацювати принципово нова накопичувальна система. Завдяки їй ті українці, які не працюють офіційно зможуть накопичити на пенсію. А ті, які працюють, зможуть додатково накопичувати і після 60-ти отримувати не одну, а відразу дві виплати.





Так от, попри те, що система мала б стартувати мінімум у 2023-му році, уряд вирішив протестувати, як це працюватиме, прямо зараз. Відтак, вже запускають експериментальну версію системи, щоб подивитися, як все працюватиме, чи активними будуть українці, та чи взагалі одобрить народ ці зміни.

Віддавати потрібно буде 4% від зарплати

Взагалі, чому така ідея виникла в наших чиновників. Річ у тім, що чим далі тим менше українців працюють офіційно, і як результат вони не зможуть претендувати на пенсію. Дуже велика частина молодих людей обирає заробітки закордоном, що також потім не дає приводу отримувати пенсію.

Є й чимало тіньових дрібних підприємців, які автоматично рахуються безробітними, адже не оподатковують свій дохід. За попередніми підрахунками, близько 60% тих людей, яким зараз 20-30 років не матимуть пенсії. Щоб уникнути в майбутньому подібного колапсу й була задумана подібна ініціатива.

Ті, хто працевлаштований офіційно, можуть платити відсоток із зарплати спільно з роботодавцем. Тим хто ніде не працює, доведеться сплачувати всю суму самостійно, за попередніми підрахунками, це 4% від мінімальної зарплати.

Держава зі свого боку зараховуватиме на рахунок особи, таку ж суму і таким чином людина зможе отримувати принаймні мінімальну пенсію.

Ще раніше була мова про те, що система насправді не буде добровільною, а обов’язковою. Будемо спостерігати, як розвиватимуться події далі.