Сумы разные и неизвестно куда они идут: в ПриватБанке объяснили, почему клиентам ночью списывают деньги

Уже неоднократно клиенты ПриватБанка писали на различных форумах о том, что испытывают проблемы с данным финансовым учреждением. В одних мошенники украли все деньги, включая кредитные, и клиенты обвинили в этом службу безопасности банка. У других просто без причин сняло небольшую сумму средств прямо посреди ночи.





200 грн — вроде бы не критично большая потеря, но все равно неприятно. И где гарантия, что завтра не снимут тысячу. Да и вообще, чего мы должны отдавать свои средства неизвестно за что. На днях подобная ситуация произошла сразу у двух женщин. У обоих сняли по несколько сотен посреди ночи. ПриватБанк нашел ответ и на это.

В ПриватБанке уверяют, что они здесь ни при чем

В ПриватБанке заявили, что ни работники их учреждения, ни служба безопасности не имеют доступа к личным данным клиентов.

Списывать средства в банке без ведома клиента не могут. Однако подчеркнули, что есть целый ряд ситуаций, когда подобное случается:

Возможно, у вас оформлена какая-то подписка, вы забыли о ее завершении или конце бесплатного пробного периода. Очень часто деньги снимает после полуночи, и это обусловлено тем, что наступает день, когда подписка автоматически обновляется. Проверьте все свои подписки и отключите неактивные. Иногда деньги списываются с опозданием, если совершалась покупка в интернет-магазине, локально находящемся в другой стране. Иногда ночью средства могут снять даже перевозчики. Во многих украинских городах начали внедрять безналичный проезд. Те, кто не имеет проездного, могут рассчитываться карточкой, и почему-то в большинстве, деньги за поезд списывают не сразу, а ночью. Со службами такси ситуация такая же.

Ну а если средства действительно сняло постороннее лицо, или мошенники, они должны были знать личные данные вашей карты. Как минимум – трехзначный код на ее обороте, как максимум – пин-код от самой карты. Здесь уж клиент сам должен заботиться о своей безопасности.