Суми різні і невідомо куди вони йдуть: в ПриватБанку пояснили, чому клієнтам вночі списують гроші

Вже неодноразово клієнти Приватбанку писали на різноманітних форумах про те, що мають проблеми з даною фінансовою установою. В одних шахраї вкрали всі гроші включно з кредитними, і клієнти звинуватили в цьому службу безпеки банку. В інших просто без причин зняло невелику суму коштів прямо посеред ночі.





200 грн — начебто не критично велика втрата, але все одно неприємно. Та й де гарантія, що завтра не знімуть тисячу. Та й взагалі, чого ми маємо віддавати свої кошти невідомо за що. На днях, подібна ситуація трапилася одразу у двох жінок. Обом зняло по кілька сотень посеред ночі. ПриватБанк знайшов відповідь і на це.

У ПриватБанку запевняють, що вони тут ні при чому

У ПриватБанку заявили, що ні працівники їхньої установи, ні служба безпека не має доступу до особистих даних клієнтів. Списувати кошти в банку без відома клієнта не можуть. Однак, наголосили, що є цілий ряд ситуацій, коли подібне трапляється:

Можливо у вас оформлена якась підписка, ви забули про її завершення або кінець безкоштовного пробного періоду. Дуже часто гроші знімає після опівночі, і це зумовлено з тим, що наступає день коли підписка автоматично оновлюється. Перевірте усі свої підписки та відключіть ті, які неактивні. Інколи, гроші списуються із запізненням, якщо здійснювалась покупка у інтернет-магазині, який локально знаходиться у іншій країні. Інколи, вночі кошти можуть зняти навіть перевізники. У багатьох українських містах почали впроваджувати безготівковий проїзд. Ті хто немає проїзного можуть розраховуватися карткою, і чомусь у більшості, гроші за поїзд списують не одразу, а вночі. Зі службами таксі ситуація така ж.

Якщо ж кошти дійсно зняла стороння особа, чи то шахраї, вони повинні були знати особисті дані вашої картки. Як мінімум — тризначний код на її звороті, як максимум — пін-код від самої картки. Тут вже клієнт сам повинен дбати про свою безпеку.