Скрыть доходы не получится: в Украине заработает спецподразделение по выявлению незадекларированных доходов

В Государственной налоговой службе готовятся к открытию нового отдела. Специальное подразделение будет заниматься «охотой» на незадекларированное имущество состоятельных украинцев. Сейчас налоговики как раз ожидают принятия соответствующего законопроекта, чтобы наконец-то воплотить в жизнь обещание, данное Украиной Международному валютному фонду.





Создание «налогового спецотряда» является одним из ключевых пунктов меморандума с МВФ, принятого в рамках кредитной программы stand by. Согласно данному документу, от которого зависит транш в 5 млрд грн, новый отдел в ГНС должен был появиться еще до 1 декабря текущего года. Однако соответствующий проект закона еще только готовят к рассмотрению в Верховной Раде.

Уже после его одобрения парламентариями налоговики смогут предпринять все организационные и правовые меры для создания нового спецподразделения.

Несмотря на задержку с созданием отдела, занимающегося поиском незадекларированных доходов украинцев, власти выполнили другое, не менее важное требование МВФ. В частности, с 1 сентября 2021 года в стране началась так называемая «налоговая амнистия». В течение года граждане смогут добровольно раскрыть свои «теневые» доходы и имущество перед налоговой службой на очень выгодных условиях. Тем, кто составит «нулевую» декларацию, не придется волноваться за свое имущество и бояться прихода налоговиков.

Скорее всего, новое подразделение по выявлению незадекларированной собственности граждан заработает уже после завершения «налоговой амнистии», то есть после 1 сентября 2022 года. Таким образом власти подарят последний шанс уклоняющимся от уплаты налогов лицам все же выполнить свой долг перед государством.

А вот тем, кто не успеет воспользоваться уникальной возможностью, придется содрогаться от каждого телефонного звонка и остерегаться прихода работников налоговой. Не говоря уж о том, что пойманные на уклонении от налогов граждане заплатят за декларирование своего имущества гораздо больше, чем могли бы в рамках «налоговой амнистии».