5 вещей в отеле, которые лучше не трогать руками

После выселения туристов с отеля номер убирают. Но так ли это на самом деле. Несмотря на то, что персонал уделяет много времени порядку и чистоте, не стоит безоговорочно доверять им. Заселяясь в отель, помните о 5 вещах, к которым лучше не прикасаться.





Одеяла не стирают между гостями

Даже номер в пятизвездочном отеле могут убирать недостаточно тщательно. И если простыни все-таки стирают между гостями, то пуховые одеяла вряд ли. Эксперт по отелям Брэндон Берксон рекомендует снимать пуховое одеяло и укрываться лишь одеялом.

Пульт управления от телевизора

Пульт – один из самых грязных предметов в отеле. До вас его трогали сотни или даже тысячи человек, что особенно неприятно во времена пандемии коронавируса. Перед использованием протрите пульт хотя бы влажной салфеткой, а после этого тщательно помойте руки. Или упакуйте его в целлофановый пакетик.

Телефон

Каким бы дорогим и роскошным не был ваш номер в гостинице, на телефоне точно есть миллиарды бактерий. Заметьте, самое грязное – вовсе не кнопки, а трубка, которую прикладывают к лицу. По возможности откажитесь от использования гостиничного телефона, ведь неизвестно кто до этого дышал на него. А если пользоваться все же придется, протрите трубку влажной салфеткой, после чего вымойте руки.

Смеситель в ванной комнате

Решили помыть руки в гостиничном номере? Спешим вас разочаровать, блестящая хромированная поверхность смесителя не означает, что на нем нет бактерий. Внутри смесителя накапливаются не только бактерии, а и грибковые микроорганизмы.

Дверной глазок

К дверному глазку лучше не приближаться по той же причине, что и к телефону. К тому же есть и скрытая опасность. При заселении присмотритесь к глазку, в него может быть встроена видеокамера. Если этот элемент двери вызывает подозрения, не стесняйтесь требовать другой номер.