В уряді сказали, хто першим отримає «вакцинальну тисячу»

Тисячу за вакцинацію можна отримати вже з 19 грудня 2021 року. Для отримання виплати необхідно подати заявку у додатку «Дія».





Щоб отримати гроші за вакцинацію, насамперед потрібно подати заявку у додатку «Дія» до 29 грудня поточного року. Тобто якщо подати заявку з 19 до 29 грудня, то гроші можна отримати ще до кінця року. При цьому, тестувати виплату грошей почнуть вже з 13 грудня. Але поки що не відомо, які категорії громадян отримають таке право.

Подати заявку можна лише у додатку «Дія» на смартфоні. Альтернативні методи поки що не передбачені.

Закон підписано

8 грудня президент України вже підписав закон щодо виділення грошей на виплати вакцинованим. Програма отримала назву «еПідтримка», і на неї виділено 8 мільярдів гривень. Також закон передбачає додаткові кошти на виплати вакцинованим на 2022 рік. Виділять 3 мільярди гривень.

Як отримати гроші за вакцинацію

Щоб отримати гроші за вакцинацію, необхідно отримати дві дози вакцини та сформувати сертифікат у додатку «Дія». Виплати по тисячі – це не подяка вакцинованим. Гроші націлені на підтримку бізнесу, який постраждав від пандемії коронавірусу. Тому гроші можна буде витратити лише у низці закладів: театри, кінотеатри, концертні зали, музеї, спортзали, внутрішні перевезення.

Куди надійдуть гроші

Гроші за вакцинацію нараховуватимуть на спеціальні віртуальні картки. Використовувати кошти можна лише у торгових точках, що займаються певними видами діяльності. Наприклад, розрахуватися віртуальною карткою у продуктовому магазині не вдасться.

Чому гроші за вакцинацію не видадуть готівкою

Українці не можуть розраховувати на виплату за вакцинацію “живими” грошима. Справа в тому, що влада побоюється зростання інфляції, оскільки ці гроші можуть вивести з економіки країни. Наприклад, їх витратять на імпорт.

Зазначимо, що комісій за використання віртуальних карток не буде. Вони будуть доступні у програмі «Дія» безкоштовно.