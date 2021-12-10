В правительстве сказали, кто получит «вакцинальную тысячу» в первую очередь

Тысячу за вакцинацию можно получить уже в с 19 декабря 2021 года. Для получения выплаты необходимо подать заявку в приложении «Дия».





Чтобы получить деньги за вакцинацию, в первую очередь нужно подать заявку в приложении «Дія» до 29 декабря текущего года. То есть, если подать заявку с 19 до 29 декабря, то деньги можно получить еще до конца года. При этом тестировать выплату денег начнут уже с 13 декабря. Но пока не известно, какие категории граждан получат такое право.

Подать заявку можно только в приложении «Дия» на смартфоне. Альтернативные способы пока не предусмотрены.

Закон подписан

8 декабря президент Украины уже подписал закон о выделении денег на выплаты вакцинированным. Программа получила название «еПідтримка», и нее выделено 8 миллиардов гривен. Также закон предусматривает дополнительные средства на выплаты вакцинированным на 2022 год. Выделят 3 миллиарда гривен.

Как получить деньги за вакцинацию

Чтобы получить деньги за вакцинацию, необходимо получить две дозы вакцины и сформировать сертификат в приложении «Дия».

Выплаты вакцинированным – это вовсе не благодарность сознательным гражданам. Деньги нацелены на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Поэтому деньги можно будет потратить только в ряде заведений: театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, спортзалы, внутренние перевозки.

Куда поступят деньги

Деньги за вакцинацию будут начислять на специальные виртуальные карточки. Использовать средства можно только в торговых точках, которые занимаются определенными видами деятельности. Например, рассчитаться виртуальной картой в продуктовом магазине не получится.

Почему деньги за вакцинацию не выдадут наличными

Украинцы не могут рассчитывать на выплату за вакцинацию «живыми» деньгами. Дело в том, что власти опасаются роста инфляции, поскольку эти деньги могут вывести из экономики страны. Например, их потратят на импорт.

Отметим, что комиссий за использование виртуальных карт не будет. Они будут доступны в приложении «Дия» бесплатно.