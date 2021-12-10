Доведеться сплатити податок: податкова перевірить доходи українців з 1995 року

Міністерство фінансів анонсувало перевірки доходів українців із 1995 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що законопроект уже створено.





Перевірки планують розпочати одразу після закінчення нульового декларування. Нині у міністерстві працюють над відповідним законом. Марченко пояснив, що одразу після добровільного декларування розпочнеться перевірка доходів та реальних витрат громадян з 1995 року. Йдеться не про всі витрати. Насамперед перевірятимуть тих, хто придбав нерухомість або дорогі речі і при цьому не задекларував суми або задекларував лише її частину.

Припустимо, громадянин купив квартиру, але не подавав декларації про доходи на таку суму та не проходив податкової амністії. Виходить, що людина приховала свої реальні доходи, з яких не було сплачено податки. В результаті податкова нарахує суму несплачених податків.

При цьому сплачувати податки на всю суму покупки не доведеться, якщо частину коштів було задекларовано. Тобто податком обкладуть різницю між вартістю покупки та задекларованою сумою.

За словами міністра фінансів, система оподаткування буде організована в автоматичному режимі. Тобто в момент реєстрації угоди про купівлю-продаж, інформацію передадуть до податкової, а та перевірить податки. Якщо все чисто, людину турбувати не будуть. Інакше особі виставлять рахунок на сплату податків.

До речі, зараз українці активно легалізують накопичення та покупки. Загалом держбюджет уже отримав 250 мільйонів гривень. Нагадаємо, що добровільна декларація розпочалася з 1 вересня 2021 року. Усі українці отримали можливість задекларувати накопичення понад 400 тисяч гривень, а також рухоме та нерухоме майно, куплене за гроші, з яких не сплачувались податки. Після закінчення пільгового періоду податкова ретельніше стежитиме за витратами українців.