Зимняя сказка или дождь и туман: стало известно, какой будет погода на Новый год

В Новогоднюю ночь, как никогда хочется снега, чтобы был немного морозец, и все вокруг способствовало праздничной атмосфере. Хочется зимней сказки, новогоднего чуда, но, к сожалению, уже который год подряд украинцы встречают Новый год в лучшем случае с сухой и теплой погодой, а в худшем с дождем.





В настоящее время в Украине настоящая зима. Большую часть страны засыпало снегом, и кажется, что на Новый год уж точно будет снежно, но не факт. Синоптики делятся прогнозами, и к сожалению они не очень зимние…

Дождь и плюсовая температура воздуха

В Новогоднюю ночь и в канун Нового года в Украине прогнозируют довольно теплую и дождливую погоду. Дождь, температура воздуха +3, +5, туман, сырость и кое-где солнце. Именно так встретят украинцы 2022 год. Уже со следующей недели в Украине будет постепенно повышаться температура воздуха и не будет снижаться она вплоть до первых дней января. Таким прогнозом поделились сразу несколько синоптиков, поэтому ставить эти прогнозы под сомнение не представляется возможным.

Поэтому тем, чей праздничный настрой зависит исключительно от наличия снега, нужно искать другие варианты поймать новогодний вайб. Благо, уже с первых дней января зима вернется и на Рождество есть все надежды увидеть снова большие, снежные сугробы.

В целом, зима будет холодной

Нетипичное для украинской зимы тепло завершится уже с наступлением Нового года. Далее до весны продержится довольно холодная погода, морозец и метели. Снег начнет активно падать в первой половине января. Далее он может растаять и повторно выпасть уже в феврале, продержавшись до поздней весны.

Также синоптики обещают, что в эту зиму будет много ясных, солнечных, морозных дней.