Придется заплатить налог: налоговая проверит доходы украинцев с 1995 года

Министерство финансов анонсировало проверки доходов украинцев с 1995 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что законопроект уже создан.





Проверки планируют начать сразу после окончания нулевого декларирования. Сейчас в министерстве работают над соответствующим законом. Марченко пояснил, что сразу после добровольного декларирования начнется проверка доходов и реальных расходов граждан с 1995 года. Речь идет не обо всех расходах. В первую очередь проверять будут тех, кто приобрел недвижимость или дорогостоящие вещи и при этом не задекларировал суммы или задекларировал лишь ее часть.

Допустим, гражданин купил квартиру, но не подавал декларации о доходах на такую сумму и не проходил налоговую амнистию. Получается, что человек скрыл свои реальные доходы, с которых не были уплачены налоги. В результате налоговая начислит сумму неуплаченных налогов.

При этом уплачивать налоги на всю сумму покупки не придется, если часть средств была задекларирована. То есть налогом обложат разницу между стоимостью покупки и задекларированной суммой.

По словам министра финансов система налогообложения будет организована в автоматическом режиме. То есть в момент регистрации соглашения о купле-продаже, информацию передадут в налоговую, а та проверит налоги. Если все чисто, человека беспокоить не будут. В противном случае ему выставят счет на уплату налогов.

Кстати, сейчас украинцы активно легализуют накопления и покупки. В общей совокупности госбюджет уже получил 250 миллионов гривен. Напомним, что добровольная декларация началась с 1 сентября 2021 года. Все украинцы получили возможность задекларировать накопления свыше 400 тысяч гривен, а также движимое и недвижимое имущество, купленное за деньги, с которых не уплачивались налоги. По окончании льготного периода налоговая будет тщательнее следить за расходами украинцев.