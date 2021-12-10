Штраф в 170 000 грн: Зеленский инициировал новый вид наказания для украинцев

На днях Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документ, согласно которому должен быть принят новый законопроект. Дело в том, что в Украине хотят создать “Фонд будущих поколений”, а обычно там, где есть Фонд, там есть средства, которые часто разворовывают те, кто приближен к данной организации.





Владимир Зеленский хочет заранее предусмотреть подобные моменты, так что инициировал появление штрафа для лица, которое будет подозреваться в хищении средств из Фонда. Но давайте обо всем по порядку.

Что такое Фонд будущих поколений?

Это интересный проект, который хочет воплотить в реальность команда нынешнего Президента. Каждый украинец, который родится начиная с 2019 года, получит так называемый экономический паспорт и автоматически станет участником Фонда Будущих Поколений. Фонд будет финансироваться за счет бюджетных средств. А после того, как владельцы экономических паспортов достигнут совершеннолетия, смогут получить по 20 000 евро, или 600 000 гривен на собственные счета.

Конечно, эти деньги не будут выдавать наличными. Их можно будет использовать на конкретные покупки или услуги: обучение, покупка жилья, возможно лечение и т.д.

Средства Фонда будут под строгим наблюдением

Так вот, вернемся к штрафам. Зеленский считает, что могут найтись недобросовестные люди, которые захотят воспользоваться средствами Фонда в личных целях. Если подобные действия будут обнаружены, преступнику грозит штраф в размере 80 000 грн.

А еще лишение права занимать должность, на которой он находился/находилась и вообще заниматься подобной деятельностью в течение трех лет. Если преступные действия будут совершены группой лиц, штраф возрастет до 170 000 грн, а условия лишения должности останутся теми же.