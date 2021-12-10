Астрологи назвали знаки зодиака, которые потеряют работу до конца декабря

Декабрь, по прогнозу астрологов, обещает стать по своему незабываемым для каждого из знаков зодиакального круга. Кого-то ожидает разочарование и потеря работы, а другим наоборот – весь месяц будет улыбаться удача. Самое время узнать, что же приготовил вам этот волшебный предпраздничный месяц?





Овен

Овны без устали работали весь год, и декабрь не станет исключением. Но благодаря вашим стараниям на праздники можно будет полностью расслабиться и позволить себе абсолютно все.

Телец

Для Тельцов этот месяц станет очень ответственным периодом. Нужно привести в порядок как рабочие дела, так и личную жизнь. Но все ваши старания не пройдут напрасно и существенно улучшат уровень жизни.

Близнецы

А вот Близнецы захотят резко изменить обстановку. Это будет либо переход на другую работу, либо даже переезд.

Рак

Представители этого знака в декабре уделят максимум времени поискам любви. Вы сделаете все возможное, чтобы уменьшить свою занятость на работе и в дальнейшем иметь больше времени на любимого человека.

Лев

Родившихся под этим созвездием в декабре ждут препятствия. Но вы с ними легко справитесь и войдёте в новый год полными сил, планов и надежд.

Дева

Последние недели года для Дев будут очень продуктивными. Вы успеете выполнить все, что запланировали не этот год, и даже немножечко больше.

Весы

Вам нужно сосредоточиться на любимом деле и ни за что не сворачивать с пути. В декабре ваши профессиональные возможности дойдут до настоящего пика и принесут немалые дивиденды.

Скорпион

Представителей этого знака в декабре вполне могут уволить. Но вам такие изменения только на руку. Ведь наконец-то появится время подумать и решить, к чему действительно тянется душа.

Стрелец

Деятельным Стрельцам в декабре астрологи советуют продолжать работать в свое удовольствие. Вы точно знаете, к чему стремитесь и как получить желаемое. Так что просто не изменяйте себе.

Козерог

Козерогам очень захочется увидеть давнишних друзей, а может быть даже вернуть прежнюю любовь.

Водолей

Представителям знака в декабре суждено наслаждаться моментом и строить планы. Ведь уже с нового года вы станете кардинально менять свою жизнь.

Рыбы

А вот Рыбам следует быть увереннее в себе. Последний месяц года подарит им множество шансов и перспектив, которыми просто необходимо воспользоваться.