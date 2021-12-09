Тысячу за вакцинацию получат не все: назвали условие, которое многие украинцы не смогут выполнить

Чтобы получить 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины от коронавируса, нужно иметь COVID-сертификат в приложении «Дия». Но далеко не у всех украинцев есть смартфон, на который можно установить это приложение и сгенерировать сертификат. Пока государство предполагает только один способ получить «вакцинальную тысячу» – в программе «еПоддержка». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.





Тысячу за вакцинацию будут выдавать не наличными и не на банковскую карту. Деньги можно получить только в программе «еПоддержка». Кроме того, главное требование для выплаты средств – наличие электронного сертификата о получении двух доз вакцины в приложении «Дия».

По словам Федорова, статистика показывает, что около трети вакцинированных граждан еще не имеют цифрового сертификата. Минцифры призывает граждан Украины заблаговременно позаботиться о создании сертификата. Лучше сделать это еще до старта программы по выплате денег. В министерстве опасаются, что система не справится с нагрузкой. Поскольку, вероятно, это будет рекордный объем трафика с момента создания приложения «Дия».

Две дозы вакцины получили уже около 12 миллионов граждан. Из них только 7,7 млн ​​человек сгенерировали электронные сертификаты в «Дия». Уже сейчас минцифры готовятся к увеличению нагрузки и делают все возможное для того, что «Дия» выдержала наплыв пользователей.

А вот что касается тех, у кого нет смартфонов, государство пообещало создать альтернативный вариант для получения тысячи гривен за вакцинацию. В первую очередь, это касается пенсионеров. Напомним, что тысяча за вакцинацию невозможно будет перевести в наличную форму. Средства можно потратить на посещение театра, кинотеатра, концертных залов, покупку авиабилетов, и тому подобное. Если пенсионерам предложат потратить выданные средства только в выше перечисленных местах, то вряд ли их заинтересует альтернативный вариант получения денег.