Перед Новим роком ці продукти значно подорожчають: чим краще запастися наперед?

Кожного року перед зимовими святами українці масово скуповуються продуктами до святкового столу. Оскільки свят багато, то й продуктів треба чимало. В супермаркетах спостерігаються шалені черги, а ще шалені ціни. На жаль, в той час коли вся Європа перед святами робить знижки та акції, в Україні навпаки піднімають ціни. Інколи ледь не в двічі.





Так от, цьогоріч, підвищення буде суттєвим, адже наразі дуже стрімко росте курс долара, а падіння гривні провокує подорожчання імпортних продуктів. Крім цього подорожчання електроенергії та газу провокує ріст цін на різноманітну сільськогосподарську, фермерську та інші види продукції.

Що варто купити вже зараз, щоб потім не переплачувати зайвих коштів? Розповідаємо.

Алкоголь, бакалія та крупи можна купувати вже

Який Новий рік без шампанського, салату олів’є, або бутербродів з червоною ікрою? Якщо й ви такої думки, можете вже помалу скуповувати основні інгредієнти до даних страв.

Ікра, зелений горошок чи наприклад консервована кукурудза, все це постоїть до свят і не зіпсується. Зараз доречно буде купити й алкогольні напої, адже ближче до Нового року ціни сильно зростуть. Можна придбати й газовану воду, чи приміром крупи. Гречка, цукор, рис, макарони — ціни планують підвищувати мінімум на 10-15%.

Якщо ж купувати зараз, то в деяких торгових мережах можна знайти ще й хороші знижки. За акційними пропозиціями в різних супермаркетах можна слідкувати онлайн у спеціальних додатках.

Звертайте увагу на термін придатності

Головне не захопитися і не накупити продуктів, які не дочекаються до Нового року та Різдва. Добре дивіться на термін придатності та умови зберігання того чи іншого продукту, щоб потім зимові свята не перетворилися у проблему.