Новый «подарок» для украинцев: что будет с долларом до конца года

Эксперты финансовой отрасли не исключают подорожание доллара до 28 гривен до конца 2021 года.





Под конец осени гривна существенно укрепилась. Но уже на подходе к 26 грн за доллар началась массовая распродажа гривны, что подняло курс до 27 гривен. Несмотря на этот прыжок, курс все еще находится в пределах допустимого диапазона, предусмотренного бюджетом Украины на 2021 год.

По словам руководителя EXANTE Владимира Позния рост доллара и пробуксовка в акциях столкнулись с сезонными факторами и геополитической ситуацией, которая обостряется. Эксперт заметил, что закрепление курса на уровне 27 гривен – это уже сигнал для глобального взлома тренда в гривне. Риски усилить распродажу отечественной валюты высоки как никогда.

Если монетарная политика ФРС США и дальше будет усиливаться, то 28 гривен за доллар уже не кажется чем-то далеким. Но этот прогноз маловероятный. По словам Владимира Позния гораздо правдоподобнее выглядит рост доллара к гривне до 27, а затем откат от 26,5 гривны за доллар до конца года. Уже в 2022 году гривна постепенно будет укрепляться.

Как курс доллара повлияет на кредиты

Еще в октябре уровень инфляции составлял почти 11%. Сейчас этот показатель усиливается. По словам Сергея Сарояна, основателя Performance Management доллар уже укрепляется на фоне роста инфляции, что очень плохо. Часть товарооборота и долговых обязательств переведена в доллары, а это нанесет удар по всему миру.

По словам эксперта низкие ставки НБУ скоро могут закончиться, а это значит, что кредиты очень скоро подорожают. Специалисты считают, что сейчас лучше постепенно переводить сбережения в валюту, поскольку ситуация с гривной остается нестабильной.