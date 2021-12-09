Заміна пластикових пакетів: скільки доведеться платити за екологічні аналоги

Вже з 10 грудня пластикові пакети стануть платними. Це означає, що українцям доведеться витрачати до 3 гривень за кожен пакетик, який раніше був безкоштовним. Така ситуація мало кого влаштовує, тож українці активно шукають дешевші аналоги. Читайте далі, щоб дізнатися, що може замінити пластик і скільки доведеться платити.





Екоторбинка

Екоторбинки – відмінна заміна звичним пакетам із поліетилену. Їх виготовляють із натуральних або синтетичних матеріалів. Вони зручні у використанні та довговічні, за умови правильного використання.

Головна перевага екоторбинки – можливість заощадити та допомогти зберегти природу. За підрахунками на пакети із поліетилену ми витрачаємо близько 400 гривень на рік. Це не так вже й багато, але якщо можна заощадити, то чому б ні. Вартість екоторбинки складає від 9 до 200 гривень. Ціна залежить від матеріалу, дизайну, бренду тощо. Купити таку сумку можна в будь-якому супермаркеті чи онлайн.

Авоська

Авоська – плетена з ниток сітка. Вона була поширена у СРСР. Тепер авоськи знову в моді. Вартість трендової сітки, яка витримує близько 10 кг, становитиме від 60 до 100 гривень. Купити авоську можна онлайн чи у найближчому супермаркеті.

Паперові пакети

Це найдоступніший аналог поліетилену. Зараз пропонуються паперові пакети, розраховані на велику вагу. Вони анітрохи не гірші за поліетиленові. Звичайно, коштують вони дорожче, а значить, окупляться тільки при багаторазовому використанні. Вартість паперового пакета – близько 15 гривень.

Тканинні мішечки

Такий варіант підійде для сипких продуктів, а також овочів та фруктів. Тканинні мішечки міцніші і прослужать не один місяць чи навіть рік. Вартість за одиницю стартує від 63 гривень. Також пропонуються набори, середня ціна за три одиниці – 200 гривень.

Скільки коштуватимуть одноразові пластикові пакети

Кабмін сформував мінімальні розцінки за один пластиковий пакет. Таким чином, пакет без ручок і бічних складок коштуватиме 2 гривні. Пакет без ручок та зі складками або з ручками та без складок обійдеться у 2,5 гривні. Пакет із ручками та бічними складками – 3 гривні.

При цьому за продавцями залишається право підвищити вартість. Так чи інакше, доведеться шукати аналоги. З 2023 року держава планує обмежити виробництво одноразових пакетів, у тому числі надтонких, які поки що дозволені для упаковки м’яса, риби та сипких продуктів.