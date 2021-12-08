Новый налог: за что еще придется платить украинцам?

Этот год выдался богатым на различные изменения и нововведения. Многочисленные законопроекты, анонсы обновленной Пенсионной реформы, новейшие налоги и системы их расчетов. Правительство хочет, чтобы в стране все стало максимально прозрачным, а практически любое имущество облагалось налогом.





И вот снова появилась информация об очередном налоге. Он будет касаться тех, кто имеет земельные участки. При их продаже лицо будет платить налог, а если продажа повторится два-три раза в год, то налог будет расти с геометрической прогрессией.

От 5% до 18% налога могут заплатить украинцы

Данный законопроект уже приняли в Верховной раде и согласно ему, если владелец земельного пая выставил его на продажу впервые, то может продать не заплатив при этом налога. Если пай был выставлен на продажу второй раз за год, то налог составит 5%. А если в третий раз — целых 18% и так далее. Такая довольно странная схема, но она уже вступила в действие.

Кроме этого, все собственники земельных участков должны будут заплатить по 1500 грн. за 1 гектар. Причем, это касается не больших агрохолдингов, ведь они всего лишь арендаторы. Касается это прямых владельцев, то есть обычных крестьян.

Скоро появится еще пара новых налогов

И это еще не все. Уже в скором времени в Украине может облагаться налогом буквально каждая дорогая покупка. В первую очередь речь об автомобилях, квартирах или домах. Если автомобиль, неважно какого года и какой стоимости, приобрело лицо, официально нигде не работающее или работающее и получающее минимальную зарплату, то придется пообщаться с налоговой. Если удастся объяснить, откуда деньги, все прекрасно.

Если не удастся, придется платить налог, а именно 18% от стоимости покупки. Согласитесь, если речь идет о квартире, то это получится кругленькая сумма.