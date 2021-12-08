Новий податок: за що ще прийдеться платити українцям?

Цей рік видався багатим на різноманітні зміни та нововведення. Численні законопроєкти, анонси оновленої Пенсійної реформи, нові податки та системи їх обрахунків. Уряд хоче, щоб в країні все стало максимально прозоро, а практично будь-яке майно оподатковувалось.





І ось, знову з’явилася інформація про черговий податок. Він стосуватиметься тих хто має земельні ділянки. При їхньому продажі особа платитиме податок, а якщо продаж повториться двічі або тричі на рік, то податок зростатиме з геометричною прогресією.

Від 5% до 18% податку можуть заплатити українці

Даний законопроєкт вже прийняли у Верховній раді і згідно з ним, якщо власник земельного паю виставив його на продаж вперше, то може продати не заплативши при цьому податку. Якщо пай був виставлений на продаж вдруге за рік, то податок становитиме 5%. А якщо втретє — то цілих 18% і так далі. Така, доволі дивна схема, але вона вже вступила в дію.

Крім цього, всі власники земельних ділянок повинні будуть заплатити по 1500 грн за 1 гектар. При чому, стосується це не великих агрохолдингів, адже вони всього лиш орендарі. Стосується це прямих власників, тобто звичайних селян.

Скоро з’явиться ще ряд нових податків

І це ще не все. Вже незабаром в Україні може оподатковуватися буквально кожна дорога покупка. Насамперед мова про автомобілі, квартири чи будинки. Якщо автомобіль, неважливо якого року та якої вартості, придбала особа, яка офіційно ніде не працює або працює і отримує мінімальну зарплату, то прийдеться поспілкуватися з податковою.

Якщо вдасться пояснити звідки гроші, все чудово. Якщо не вдасться — доведеться платити податок, а саме 18% від вартості покупки. Погодьтеся, якщо мова про квартиру, то це вийде кругленька сума.