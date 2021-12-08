Дельта чи Омікрон: Комаровський розповів, якого штаму дійсно треба боятися

В світі вирує пандемія. Попри те, що вакцина з’явилася більш як рік тому і деякі країни мають досить непогану статистику вакцинованих, та вірус це не зупиняє. Знову й знову чергова хвиля, знову інформація про появу нового штаму, вірус мутує і стає ще небезпечнішим, заразнішим, а головне стійкішим до вже існуючих вакцин.





І от тільки всі прийняли той факт, що світом гуляє неймовірно заразний штам Дельта, як знову людство ошелешили черговою новиною. В Африці виявили новий штам — Омікрон, і згідно з дослідженнями він в кілька разів заразніший від Дельти. Але давайте зберігати спокій, не панікувати і трішки розбиратися у ситуації. У цьому допоможе лікар Комаровський, який вже прокоментував появу нового штаму.

Від Омікрону можуть страждати діти

Лікар Комаровський нещодавно виступив у одній з національних телепрограм, де висловив власну думку стосовно того, чи варто боятися Омікрону ще більше ніж Дельти. Комаровський вважає, що на даний момент для цього немає ніяких причин. Вірус виявили в Африці і поки що в цьому регіоні ніяк не змінився рівень смертності, і не зросла кількість пацієнтів, яким потрібен кисень.

Тобто, якщо аналізувати те, що ми спостерігаємо зараз, то панікувати поки не потрібно. Єдине, що може насторожити людей, це вразливість дітей до Омікрону. Комаровський вважає, що Дельта і Омікрон вражають дітей і молодь, тож потрібно вже подбати про належний стан дитячих лікарень.

Навесні буде черговий пік

На завершення дуже не оптимістичний прогноз від Комаровського. Він впевнений, що зараз пік захворюваності піде на спад, але навесні буде чергова “хвиля”. І знову десятки тисяч хворих, сотні померлих, карантин, і обмеження. Коли насправді все це закінчиться ніхто прогнозувати не береться.