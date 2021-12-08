Дієтолог назвала кілька популярних овочів, які не бажано їсти сирими: будуть проблеми з щитовидкою

З дитинства всі знають, що свіжі овочі та фрукти це те, що потрібно їсти щодня і у достатній кількості. Мовляв це і про здоров’я і про гарне самопочуття. У овочах, а особливо сезонних, є багато вітамінів та мікроелементів, які є життєво необхідними для нормального функціонування організму.





Проте, виявляється не всі овочі приносять користь. Принаймні у свіжому (сирому) вигляді. Дієтолог розповіла, які овочі краще трішки потримати на пару, щоб потім не мати проблем зі щитовидною залозою.

Мова про капусту, редис та ряд інших популярних овочів

Дієтолог Світлана Фус ошелешила заявою, що деякі види овочів не рекомендується часто вживати у сирому вигляді. Мова про хрестоцвіті, тобто різні види капусти, редиску, руколу, шпинат тощо. У великій кількості ці овочі негативно впливають на щитовидку, вони провокують вироблення в ній гормонів і як наслідок можуть спровокувати утворення оксалатного каміння.

Звісно ж, салат із свіжої капусти чи редиски хочеться усім, і нічого не буде від однієї порції в день, але зловживати не варто. Щоб користь від цих овочів була максимальною вживайте їх попередньо трішки проваривши або потримавши на пару.

Овочі дуже корисні для організму

Всі інші овочі можна і потрібно їсти на регулярній основі. В овочах багато кальцію, магнію, натрію та інших елементів, які позитивно впливають на нервову систему, серцево-судинну, імунну та харчову. Якщо ви не любите овочі, або не відчуваєте після них ситості можна придумувати різноманітні страви. Головне не переварювати овочі, щоб вони не втратили поживних речовин. Ідеально, якщо овочі у ваших стравах “al dente”.