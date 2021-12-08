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Дельта или Омикрон: Комаровский рассказал, какого штамма действительно нужно бояться

09.12.2021
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В мире царит пандемия. Несмотря на то, что вакцина появилась более года назад и некоторые страны имеют довольно неплохую статистику вакцинированных, но вирус это не останавливает. Снова и снова очередная волна, снова информация о появлении нового штамма, вирус мутирует и становится еще более опасным, заразным, а главное устойчивым к уже существующим вакцинам.


И вот только все приняли тот факт, что по миру гуляет невероятно заразительный штамм Дельта, как снова человечество ошарашили очередной новостью. В Африке обнаружили новый штамм — Омикрон, и согласно исследованиям он в несколько раз заразнее Дельты.

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Но давайте сохранять спокойствие, не паниковать и немного разбираться в ситуации. В этом поможет врач Комаровский, уже прокомментировавший появление нового штамма.

От Омикрона могут страдать дети

Комаровський

Врач Комаровский недавно выступил в одной из национальных телепрограмм, где высказал собственное мнение относительно того, стоит ли бояться Омикрона еще больше, чем Дельты. Комаровский считает, что сейчас для этого нет никаких причин. Вирус обнаружили в Африке и пока в этом регионе никак не изменился уровень смертности, и не выросло количество пациентов, которым нужен кислород.

То есть если анализировать то, что мы наблюдаем сейчас, то паниковать пока не нужно. Единственное, что может насторожить людей, это уязвимость детей к Омикрону. Комаровский считает, что Дельта и Омикрон поражают детей и молодежь, поэтому нужно позаботиться о надлежащем состоянии детских больниц.

Весной будет очередной пик

Ну и в заключение очень не оптимистичный прогноз от этого же Комаровского. Он уверен, что сейчас пик заболеваемости пойдет на убыль, но весной будет очередная “волна”. И снова десятки тысяч больных, сотни умерших, карантин и ограничения. Когда на самом деле все это закончится, никто прогнозировать не берется.

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09.12.2021
1 хвилина на прочитання

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