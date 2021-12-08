Пять категорий пенсионеров будут иметь большую пенсию: кого касается повышение?

С 1 декабря началось запланированное повышение пенсий. Но к огромному удивлению многих, им пришли те же суммы, что и всегда. Оказывается, повышение касается далеко не всех, а лишь нескольких категорий граждан. Немного удивительно, ведь прожиточный минимум всех касается и цены в магазинах повышаются тоже для всех без исключения. Но имеем то, что имеем. Кому все же подняли пенсию, и на сколько? Подводим итоги.





Некоторым досчитали всего несколько десятков гривен

Повышения касались только тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, максимальную (как десять минимальных), лиц в возрастной категории 75-80 лет, вышедших в декабре на заслуженный отдых при наличии нужного стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин) и в возрасте 60 лет. И пятая категория — это лица, у которых наработано больше стажа, чем нужно, то есть сверхурочно.

Кто сколько получил:

Владельцы минимальных пенсий вместо 1854 грн. будут получать по 1934 грн.

Владельцам максимальных выплат досчитали в десять раз больше (по 800 грн) и теперь их пенсия составляет 19340 грн.

Доплаты за сверхурочный стаж выросли на 80 копеек за каждый год.

Тем, кто выходит на пенсию в возрасте 60 лет при наличии необходимого стажа, досчитают по 200 грн. и будут платить вместо 2400, 2600 грн.

Те, кому исполнилось по 75-80 лет, получают по 400 грн. к своей месячной пенсии (на постоянной основе).

Все остальные получают то же, что и раньше. Практически не изменилась пенсия у получающих средний размер выплат. Не коснулись никакие перерасчеты возрастной категории 70+. Им обещают досчитать по 300 грн. на постоянной основе уже в следующем году (в октябре).