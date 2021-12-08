П’ять категорій пенсіонерів матимуть більшу пенсію: кого стосується підвищення?

З 1-го грудня почалося заплановане підвищення пенсій. Але на превеликий подив багатьох, їм прийшли ті ж суми, що і завжди. Виявляється, підвищення стосуються далеко не всіх, а лише кількох категорій громадян. Трішки дивно, адже прожитковий мінімум всіх стосується і ціни в магазинах підвищуються теж для всіх без виключення. Маємо те, що маємо. То кому все ж таки підняли пенсію, і на скільки? Підводимо підсумки.





Декому дорахували лише кілька десятків гривень

Підвищення стосувалися лише тих пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, максимальну (як десять мінімальних), осіб у віковій категорії 75-80 років, тих хто вийшов в грудні на заслужений відпочинок за наявністю потрібного стажу (30 років для жінок і 35 для чоловіків) та віку 60 років. І п’ята категорія — це особи, які мають напрацьовано більше стажу, ніж потрібно, тобто понаднормово.

Хто скільки отримав:

Власники мінімальних пенсій замість 1854 грн. отримуватимуть по 1934 грн.

Власникам максимальних виплат дорахували в десять разів більше, по 800 грн. і тепер їхня пенсія становить 19 340 грн.

Доплати за понаднормовий стаж виросли на 80 копійок, за кожен рік.

Тим, хто виходить цьогоріч на пенсію у віці 60 років та за наявності необхідного стажу дорахують по 200 грн. і платитимуть замість 2400, 2600 грн.

Ті, кому виповнилося по 75-80 років отримують по 400 грн. до своєї місячної пенсії.

Всі інші отримують те, що й раніше. Практично не змінилася пенсія у тих, хто отримує середній розмір виплат. Не торкнулися жодні перерахунки вікової категорії 70+. Їм обіцяють дорахувати по 300 грн. на постійній основі аж наступного жовтня.