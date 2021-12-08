В Египте проводят санитарные проверки в результате массового отравления туристов

Египет одно из самых популярных туристических направлений среди украинцев. Относительно недалеко, относительно доступно, и что самое главное круглый год – тепло. Также сыграло на руку и то, что Египет, едва ли не одна из немногих стран, ни разу не закрывавшая границ из-за пандемии.





Так что туристы не особенно имея выбор, летели именно к побережью Красного моря. Либо такой поток туристов избаловал египетских отельеров, или дело в чем-то другом, но резко начало портиться качество питания. Вплотную к тому, что в Хургаде то и дело массово начали отравляться туристы. После этого Министерство туризма Египта решило провести санитарные проверки во всех отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Марса Алам. Результаты проверок ошеломляют.

Закрыли 18 отелей и десятки лишили звезд

Результаты проверок ужасающие. Десятки гостиниц готовят еду в антисанитарных условиях. У многих были обнаружены бактерии в воде, на которой готовят еду и которую предлагают гостям. В холодильниках не правильная температура. В результате чего еда быстро портится и ее в таком же виде подают на стол.

В результате этих проверок, 30 отелей лишились 1-2 звезд. Ну и немалое число и вовсе прекратили работу. Им не позволяют принимать туристов пока все не будет исправлено. Перед тем, как отели готовы будут снова принимать туристов они пройдут дополнительную инспекцию.

В Хургаде запретили работу отелей:

Montillon Grand Horizon Beach Resort 4*

Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*

Grand Hotel Hurghada 4*

Nemo Dive & Hotel 3* в Сафаге.

В Шарм-эль-Шейхе не работают:

Luna Sharm Hotel 3*

Sharm Inn Amarein 4*

Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*

Aida Better Life Resort 3*

Пока неизвестно, как быть туристам, уже оплатившим путевку на ближайшие даты в эти отели. Вероятно, людям вернут средства, или предложат альтернативное заведение для размещения.